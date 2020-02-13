Шлеменко не считает, что в UFC средний уровень бойцов выше, чем в Bellator

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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко не согласен с устоявшимся мнением, что уровень бойцов в UFC в среднем выше, чем в других промоушенах.
Шлеменко не считает, что в UFC средний уровень бойцов выше, чем в Bellator
  • globallookpress.com

«Нет. Я бился с Гегардом Мусаси, который входил в пятёрку сильнейших средневесов UFC, недавно сражался с Дэвидом Бранчом — ещё одним представителем топ-15 рейтинга. В обоих боях смотрелся довольно неплохо», — сказал Шлеменко в интервью RT.

Ранее он прокомментировал слова бывшего чемпиона ACA в лёгком весе Эдуарда Вартаняна о том, что UFC временно приостановил подписание контрактов с российскими легковесами.

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