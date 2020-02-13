Шлеменко не считает, что в UFC средний уровень бойцов выше, чем в Bellator
- globallookpress.com
«Нет. Я бился с Гегардом Мусаси, который входил в пятёрку сильнейших средневесов UFC, недавно сражался с Дэвидом Бранчом — ещё одним представителем топ-15 рейтинга. В обоих боях смотрелся довольно неплохо», — сказал Шлеменко в интервью RT.
Ранее он прокомментировал слова бывшего чемпиона ACA в лёгком весе Эдуарда Вартаняна о том, что UFC временно приостановил подписание контрактов с российскими легковесами.