Шлеменко подтвердил, что UFC временно прекратил подписывать новых бойцов

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал слова бывшего чемпиона ACA в лёгком весе Эдуарда Вартаняна о том, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) временно приостановил подписание контрактов с российскими легковесами.
Шлеменко подтвердил, что UFC временно прекратил подписывать новых бойцов
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«Это профессиональный спорт, потому нельзя говорить, что не берут именно россиян. Здесь всё сугубо индивидуально. Что касается меня, то имею преимущество. Во-первых, я был чемпионом в американском промоушене, во-вторых, более десяти раз выступал в главной схватке вечера на местном телевидении. Но в чём-то Эдуард прав», — заявил Шлеменко в интервью RT.

При этом он пояснил, что в настоящий момент UFC не подписывает контракты не только с российскими легковесами, но и с представителями других стран и дивизионов.

«По моей информации, UFC временно прекратил подписывать новых бойцов. В настоящее время в ростере промоушена находится около 600 спортсменов, большинство из которых не соответствуют уровню промоушена. Для привлечения новых им необходимо пересмотреть ряд соглашений, произвести определённую чистку», — заключил Шлеменко.

Ранее боец рассказал, что не намерен соглашаться в UFC на минимальную зарплату, которую получают малоизвестные дебютанты промоушена.

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