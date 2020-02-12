«Даллас» взял верх над «Каролиной» в НХЛ, Гурьянов забросил одну шайбу

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«Даллас Старз» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» взял верх над «Каролиной» в НХЛ, Гурьянов забросил одну шайбу
  • Reuters

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Старз» хет-трик оформил Джейми Бенн, а также отличился россиянин Денис Гурьянов. У гостей единственным голом отметился Себастьян Ахо.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что передачи Павла Бучневича и Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Виннипег Джетс» в НХЛ.

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