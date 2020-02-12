Передачи Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» в НХЛ
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Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Крис Крайдер и по разу отличились Райан Строум и Мика Зибанеджад. Единственную шайбу у хозяев забросил Николай Элерс.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде и соотечественник Артемий Панарин сделал один голевой пас.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл на льду 53 минуты и 56 секунд и отразил 42 броска из 43.
Ранее пас Никиты Кучерова и гол Михаила Сергачёва помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.