Передачи Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» в НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передачи Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Крис Крайдер и по разу отличились Райан Строум и Мика Зибанеджад. Единственную шайбу у хозяев забросил Николай Элерс.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде и соотечественник Артемий Панарин сделал один голевой пас.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл на льду 53 минуты и 56 секунд и отразил 42 броска из 43. 

Ранее пас Никиты Кучерова и гол Михаила Сергачёва помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить