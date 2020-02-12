Передачи Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Крис Крайдер и по разу отличились Райан Строум и Мика Зибанеджад. Единственную шайбу у хозяев забросил Николай Элерс.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде и соотечественник Артемий Панарин сделал один голевой пас.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл на льду 53 минуты и 56 секунд и отразил 42 броска из 43.

Ранее пас Никиты Кучерова и гол Михаила Сергачёва помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.