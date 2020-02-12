«Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции по футболу
«Ренн» одолел на выезде «Бельфор» (3:0) из четвёртого по силе дивизиона страны и вышел в полуфинал Кубка Франции.
- globallookpress.com
Голы записали на свой счёт Рафаэл, М'Байе Ньянг и Теосон Сьебатшё. Остальные матчи стадии 1/4 финала состоятся 12—13 февраля.
Ранее сообщалось, что Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе Сёмина из «Локомотива».
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