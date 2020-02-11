Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина.

«Что за бред! Может, какой-нибудь другой совет директоров уже это рассматривал. На совете директоров «Локомотива» этот вопрос даже не рассматривался», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

72-летний Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Под его руководством команда стала чемпионом РПЛ, дважды выиграв Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

По данным СМИ, совет директоров «Локомотива» утвердил предложение генерального директора Василия Кикнадзе не продлевать сотрудничество со специалистом.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом сборной Италии.