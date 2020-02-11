Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Спартака» Рейнгольда
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«Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному игроку «Спартака» и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича», — гласит пост в Twitter-аккаунте сборной.
Валерий Рейнгольд в составе «Спартака» становился чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.
Ранее Цорн заявил, что «Спартак» будет участвовать в организации похорон Рейнгольда.