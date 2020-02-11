Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Спартака» Рейнгольда

Сборная России по футболу выразила соболезнования родным и близким экс-игрока московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.

«Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному игроку «Спартака» и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича», — гласит пост в Twitter-аккаунте сборной.

Валерий Рейнгольд в составе «Спартака» становился чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.

Ранее Цорн заявил, что «Спартак» будет участвовать в организации похорон Рейнгольда.