Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Спартака» Рейнгольда

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Сборная России по футболу выразила соболезнования родным и близким экс-игрока московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.
Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Спартака» Рейнгольда
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«Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному игроку «Спартака» и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича», — гласит пост в Twitter-аккаунте сборной.

Валерий Рейнгольд в составе «Спартака» становился чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.

Ранее Цорн заявил, что «Спартак» будет участвовать в организации похорон Рейнгольда.

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