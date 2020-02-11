Александр Емельяненко поспорил с руководителем «Ахмата», что год не будет употреблять алкоголь

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заключил пари с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым.

«Сегодня в Грозный прибыл боец ММА Александр Емельяненко. В БК «Ахмат» он будет проходить подготовку к следующему поединку. По инициативе Александра мы с ним заключили пари: он пообещал мне, что откажется от алкоголя как минимум на год. В случае нарушения условий договора он отдаст свой автомобиль. Мы знаем, что Александр — человек слова, и уверены, что он сдержит обещание. А мы надеемся, что Емельяненко сумеет вернуть былую форму, которую набрал в нашем клубе ранее, и продолжит радовать всех болельщиков яркими выступлениями», — гласит сообщение клуба в Instagram.

Следующий поединок Александра Емельяненко пройдёт 3 апреля на турнире АСА 107. Соперником станет Магомед Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко прибыл в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым.