Александр Емельяненко поспорил с руководителем «Ахмата», что год не будет употреблять алкоголь

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заключил пари с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым.
Александр Емельяненко поспорил с руководителем «Ахмата», что год не будет употреблять алкоголь
  • РИА Новости

«Сегодня в Грозный прибыл боец ММА Александр Емельяненко. В БК «Ахмат» он будет проходить подготовку к следующему поединку. По инициативе Александра мы с ним заключили пари: он пообещал мне, что откажется от алкоголя как минимум на год. В случае нарушения условий договора он отдаст свой автомобиль. Мы знаем, что Александр — человек слова, и уверены, что он сдержит обещание. А мы надеемся, что Емельяненко сумеет вернуть былую форму, которую набрал в нашем клубе ранее, и продолжит радовать всех болельщиков яркими выступлениями», — гласит сообщение клуба в Instagram.

Следующий поединок Александра Емельяненко пройдёт 3 апреля на турнире АСА 107. Соперником станет Магомед Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко прибыл в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить