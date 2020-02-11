Ласицкене: до последнего дня можно надеяться на участие в ОИ

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила шансы попадания российских легкоатлетов на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Участие в Олимпиаде? Мне кажется, там до последнего дня можно надеяться, но не хочется. Никто не желает сидеть как на иголках до последнего дня. Хочется спокойно войти в летний сезон, проходить все этапы Бриллиантовой лиги, коммерческие старты, чередовать их. Полноценно тренироваться и проходить подготовку к Олимпийским играм. Даже то, что я пропускаю зимний сезон, уже нехорошо. Мне очень хочется прыгать вместе с девушками. Хочется, чтобы отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях как можно быстрее закончилось. Потому мы и говорим, и действуем. Рабочая группа создана, нужно скорее собираться, работать, действовать, прикладывая все усилия. Надежда у нас всегда была и будет», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Решением исполкома Всемирного антидопингового агентства Россия отстранена от участия в крупных международных турнирах и соревнованиях.

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