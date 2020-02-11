Шубенков: когда приходится общаться с ВФЛА, это признак нездоровой ситуации

Чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, каких изменений он ждёт в работе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«С одной стороны, хочется, чтобы нас, спортсменов, слышали как большое сообщество. С другой, я понимаю, что мне чем меньше общаться с ВФЛА, тем лучше. Идеальная ситуация — когда вообще не надо идти на контакт с федерацией. Собственно, так оно и было долгое время. В самый плохой год приходилось быть на созвоне буквально раз в неделю. Хотя дело спортсменов — это манеж, дорожка, сектор, показывать результат и тренироваться. Если в перерывах тебе надо общаться с Федерацией лёгкой атлетики, а не только с твоим тренером, значит, уже что-то функционирует неправильно. Это признак нездоровой ситуации», — цитирует Шубенкова «Подмосковье сегодня».

3 февраля руководство ВФЛА было отправлено в отставку. Новое правление будет избрано до конца месяца.

Ранее Ласицкене выразила мнение, что World Athletics сознательно игнорирует российских легкоатлетов.