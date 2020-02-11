Ласицкене считает, что World Athletics сознательно игнорирует российских легкоатлетов

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не контактировала с представителями Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

«Они даже не выкладывают в свои социальные сети результат, который показала я, Анжелика Сидорова или кто-либо другой из россиян. Они сейчас заняли такую позицию, что не говорят о нас. Потому с нами на контакт они не выходили», — приводит РИА Новости слова легкоатлетки.

Ласицкене 9 февраля на соревнованиях «Русская зима» установила лучший результат сезона в мире — 2,05 м.

Ранее Ласицкене не исключила, что войдёт в рабочую группу ОКР по восстановлению ВФЛА.