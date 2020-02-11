Мишин рассказал, что фигурист Лазукин катался с травмой весь год
- РИА Новости
«Сейчас он не катается уже два месяца, находится в Москве на консилиуме врачей, которые решат, нужно делать операцию или возможно консервативное лечение. У Лазукина разрыв связки правого коленного сустава. Он мучился весь год», — цитирует Мишина АБН.
Также наставник опроверг разрыв спортсмена с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.
Ранее тренер эстонской фигуристки назвала Косторную, Щербакову и Трусову пришельцами из космоса.