Мишин рассказал, что фигурист Лазукин катался с травмой весь год

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Известный тренер Алексей Мишин, который работает с фигуристом Андреем Лазукиным, заявил, что его подопечный весь год страдал от разрыва связки колена.
Мишин рассказал, что фигурист Лазукин катался с травмой весь год
  • РИА Новости

«Сейчас он не катается уже два месяца, находится в Москве на консилиуме врачей, которые решат, нужно делать операцию или возможно консервативное лечение. У Лазукина разрыв связки правого коленного сустава. Он мучился весь год», — цитирует Мишина АБН

Также наставник опроверг разрыв спортсмена с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

Ранее тренер эстонской фигуристки назвала Косторную, Щербакову и Трусову пришельцами из космоса.

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