Тренер эстонской фигуристки назвала Косторную, Щербакову и Трусову пришельцами из космоса
- РИА Новости
«Россиянки исполняют космические элементы, эти четверные прыжки. Для женского одиночного катания это, конечно, космос. Пока мы это перевариваем, стремимся к этому. После них начинаются европейские соревнования. Следующие 20 девушек — это был чемпионат Европы, а они пришельцы из космоса», — заявила Леванди в эфире ETV Pluss.
Алёна Косторная стала победительницей чемпионата Европы, Анна Щербакова стала второй, а Александра Трусова замкнула тройку призёров.
Ранее фигуристка Константинова прекратила сотрудничество с тренером Чеботарёвой.