Тренер эстонской фигуристки назвала Косторную, Щербакову и Трусову пришельцами из космоса

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Анна Леванди, тренер эстонской фигуристки Евы Лотты Киибус, оценила результаты россиянок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.
Тренер эстонской фигуристки назвала Косторную, Щербакову и Трусову пришельцами из космоса
  • РИА Новости

«Россиянки исполняют космические элементы, эти четверные прыжки. Для женского одиночного катания это, конечно, космос. Пока мы это перевариваем, стремимся к этому. После них начинаются европейские соревнования. Следующие 20 девушек — это был чемпионат Европы, а они пришельцы из космоса», — заявила Леванди в эфире ETV Pluss

Алёна Косторная стала победительницей чемпионата Европы, Анна Щербакова стала второй, а Александра Трусова замкнула тройку призёров.

Ранее фигуристка Константинова прекратила сотрудничество с тренером Чеботарёвой.

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