Тренер эстонской фигуристки назвала Косторную, Щербакову и Трусову пришельцами из космоса

Анна Леванди, тренер эстонской фигуристки Евы Лотты Киибус, оценила результаты россиянок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Россиянки исполняют космические элементы, эти четверные прыжки. Для женского одиночного катания это, конечно, космос. Пока мы это перевариваем, стремимся к этому. После них начинаются европейские соревнования. Следующие 20 девушек — это был чемпионат Европы, а они пришельцы из космоса», — заявила Леванди в эфире ETV Pluss.

Алёна Косторная стала победительницей чемпионата Европы, Анна Щербакова стала второй, а Александра Трусова замкнула тройку призёров.

Ранее фигуристка Константинова прекратила сотрудничество с тренером Чеботарёвой.