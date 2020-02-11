«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в КХЛ, «Автомобилист» уступил «Барысу»

В рамках игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось несколько матчей.

В Уфе местный «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» из Владивостока со счётом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Никита Сошников и Теэму Хартикайнен (дважды).

В Екатеринбурге «Автомобилист» не сумел сломить сопротивление казахстанского «Барыса», уступив со счётом 2:4. У хозяев отличились Евгений Мозер и Питер Холланд, у гостей забрасывали Никита Михайлис, Ииро Пакаринен, Дастин Бойд и Атте Охтамаа.

Ранее американский хоккеист рассказал об угрозах после интервью о жизни в России.