Американский хоккеист рассказал об угрозах после интервью о жизни в России

Американский хоккеист Тим Стэплтон признался, что получал угрозы после своего интервью, в котором он раскритиковал жизнь в России и главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова.

«После выхода того интервью мне позвонил агент и сказал: «Тим, ты в трендах всех российских СМИ. Ты уничтожил легендарного тренера Крикунова!» А я просто рассказывал истории и не хотел никого уничтожить», — заявил Стэплтон в эфире подкаста Spittin' Chiclets.

По его словам, у него действительно были споры с Крикуновым, но он не врал по поводу специалиста. Он также рассказал, что ему четыре раза звонили с неизвестного номера.

«Потом прислали голосовое сообщение. Послушайте: «Ты должен срочно позвонить мне в Москву! Необходимо сделать это сегодня по такому-то номеру». Это же угроза. Мне было реально страшно, я так и не позвонил», — добавил Стэплтон.

Ранее экс-тренер сборной России ответил на критику КХЛ со стороны американского экс-игрока «Ак Барса».