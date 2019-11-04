Экс-тренер сборной России ответил на критику КХЛ со стороны американского экс-игрока «Ак Барса»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал высказывания бывшего американского игрока казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Тима Стэплтона, который жёстко раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и оскорбил нынешнего наставника московского «Динамо».

«Североамериканцы никогда не следили за своей лексикой. Думаю, этот горе-хоккеист из этой же компании, обычно так говорят те, кто был чем-то обижен», — цитирует эксперта Sport24.

Он отметил, что селекционные службы после подобных случаев должны внимательнее следить за игроками, которых приглашают.

«Что я этому мальчику должен отвечать? Кто он такой? Что он сделал в Северной Америке или в России, чтобы свой рот открывать?» — сказал Плющев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о критике со стороны Стэплтона.

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