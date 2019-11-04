Михайлов о критике КХЛ со стороны американца Стэплтона: это от небольшого ума

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов ответил на высказывания бывшего американского игрока казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Тима Стэплтона, который жёстко раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и оскорбил нынешнего наставника московского «Динамо».

«Стэплтон вспоминается мне как средненький хоккеист, который играл в нашей лиге в третьих звеньях. То, что он говорит, — это от небольшого ума. Как игрок он из себя ничего не представляет, его мнение равно нулю», — приводит слова эксперта Sport24.

Он также выразил недоумение по поводу того, что игроки, которые приезжают в Россию работать, так отзываются о местной лиге и таких уважаемых людях, как Крикунов.

«Крикунов — ведущий тренер российского хоккея, Стэплтон такими высказываниями показал своё полное не только спортивное, но и человеческое бескультурье. Грош ему цена как игроку и человеку», — сказал Михайлов.

Ранее Назаров отреагировал на критику КХЛ со стороны американского экс-игрока «Ак Барса».