Назаров отреагировал на критику КХЛ со стороны американского экс-игрока «Ак Барса»

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Известный тренер Андрей Назаров ответил на высказывания бывшего американского игрока казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Тима Стэплтона, который жёстко раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и оскорбил нынешнего наставника московского «Динамо».
Назаров отреагировал на критику КХЛ со стороны американского экс-игрока «Ак Барса»
  • РИА Новости

«Если ты считаешь себя мужиком, а не бабой, то делай такие заявления и распускай свой язык в России, а не за границей. Эти люди просто хайпуют и пытаются оскорбить взрослых и уважаемых во всём мире людей», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Он также отметил, что молодое поколение российских тренеров не допустит подобных выпадов со стороны легионеров.

Ранее трёхкратный чемпион мира в составе сборных СССР и России Сергей Фёдоров дал совет желающим попасть в НХЛ российским игрокам.

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