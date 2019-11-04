Назаров отреагировал на критику КХЛ со стороны американского экс-игрока «Ак Барса»
- РИА Новости
«Если ты считаешь себя мужиком, а не бабой, то делай такие заявления и распускай свой язык в России, а не за границей. Эти люди просто хайпуют и пытаются оскорбить взрослых и уважаемых во всём мире людей», — цитирует Назарова «Чемпионат».
Он также отметил, что молодое поколение российских тренеров не допустит подобных выпадов со стороны легионеров.
Ранее трёхкратный чемпион мира в составе сборных СССР и России Сергей Фёдоров дал совет желающим попасть в НХЛ российским игрокам.