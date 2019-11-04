Фёдоров дал совет желающим попасть в НХЛ российским игрокам

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Трёхкратный чемпион мира в составе сборных СССР и России Сергей Фёдоров дал совет юным российским игрокам, которые стремятся попасть в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Фёдоров дал совет желающим попасть в НХЛ российским игрокам
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«Считаю, что надо играть в КХЛ и стать здесь ведущим игроком. Именно так и поступили Капризов с Сорокиным. Это отличный плацдарм. Да, это не НХЛ, но уровень хоккея здесь сопоставимый. Кравцову надо пойти тем же путём», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что, когда оказываешься в НХЛ, первым делом стоит полностью уйти в работу, а уже потом можно начать заниматься и чем-то другим. 

«Работай по системе, думай о матчах и тренировках — и приходи на них пораньше. Остальное ещё успеется. А если тебе не интересно достичь чего-то в хоккее, зачем ты вообще этим занимаешься?» — добавил Фёдоров.

Ранее Фёдоров прокомментировал наличие американского гражданства у форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

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