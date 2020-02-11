Нигматуллин: не хотелось бы раньше времени отправлять Сёмина на пенсию

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о том, что клуб может не продлить контракт многолетнего наставника команды Юрия Сёмина.

«Мне не хотелось бы раньше времени отправлять Сёмина на пенсию. Информация о том, что с ним не хотят продлевать контракт, могла поступить искусственно — возможно, кто-то хочет продвинуть свою кандидатуру. Я поверю лишь официальному заявлению клуба. Но если это подтвердится, для меня это, безусловно, будут печальные новости. Сёмин — живая легенда российского футбола и «Локомотива». Но, конечно, такие моменты неизбежно наступают — все великие уходят. Как заканчивается спортивная карьера, так заканчивается и тренерская», — заявил Нигматуллин RT.

В общей сложности 72-летний Юрий Сёмин возглавляет «Локомотив» более 20 лет. Впервые он был назначен главным тренером клуба в 1986 году, после чего несколько раз покидал команду, однако впоследствии возвращался.

Ранее Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе Сёмина из «Локомотива».