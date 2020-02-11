В «Ливерпуле» ответили на призывы фанатов вернуть Джеррарда

Исполнительный директор английского футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур ответил на призывы болельщиков клуба вернуть в команду её бывшего капитана, а ныне главного тренера шотландского «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

«Позвольте мне объяснить, что должно было бы произойти. Итак, вопрос такой: можем ли мы вернуть Джеррарда, чтобы он получил медаль АПЛ? А я задам встречный вопрос: кого из игроков вы бы хотели убрать из состава, чтобы это было возможно? Если вы не заметили, он работник другого клуба. Слушайте, мы все любим Стиви Джи и очень гордимся его тренерской карьерой, но я продолжаю видеть сообщения вроде «верните его на пятидневный контракт, чтобы он получил медаль». Это просто не работает так», — приводит слова Мура Soccer Laduma.

Он отметил, что обстановка в раздевалке команды очень важна и если убрать одного из игроков и сказать ему, что он не получит медаль, то это всё испортит.

«Вы можете себе такое представить? Медали не раздаются направо и налево, у команды есть состав, не так ли? И туда нельзя добавить футболиста, если заявка уже утверждена. В остальном это вполне возможно», — подытожил функционер.

39-летний англичанин является воспитанником «Ливерпуля», за который он выступал с 1998 по 2015 год. В составе мерсисайдцев Джеррард по два раза выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Трижды он становился обладателем Кубка английской лиги, а также по разу — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

После завершения карьеры он работал в академии «Ливерпуля», после чего в 2018 году возглавил «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ.