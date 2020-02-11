Матыцин рассказал о новом направлении политики Минспорта

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что политика ведомства будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта в стране.

«У нас сейчас большой крен сделан в сторону спорта высших достижений. Конечно, мы ориентируемся на наших чемпионов, наших участников Олимпиад и чемпионатов мира. Они — пример для подрастающего поколения, но наша политика будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта», — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что фундаментом спортивной системы в России являются «регионы, работа спортивных школ, вузов, тренеров».

Олег Матыцин занял пост министра спорта России 21 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Матыцин назвал приоритетные направления в своей работе.