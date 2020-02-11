Бобровский о проигрыше «Филадельфии»: в конечном итоге только результат имеет значение

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение команды от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата.
Бобровский о проигрыше «Филадельфии»: в конечном итоге только результат имеет значение
  • Reuters

«В конечном итоге только результат имеет значение. Ребята выложились, здорово играли. Нам надо убрать маленькие ошибки и стараться забить на один гол больше соперника. Игра диктует ситуации и моменты. Инициатива будет переходить от одной команды к другой, надо сохранять спокойствие и быть готовым как обороняться, так и забивать», — приводит слова Бобровского пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний голкипер сыграл в 42 матчах, в одном из которых оформил шатаут, при общем показателе отражения бросков в 89,8%.

Ранее сообщалось, что «Флорида» проиграла «Филадельфии», несмотря на 30 сейвов Бобровского.

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