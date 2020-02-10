Отец Нурмагомедова: Рейес выиграл у Джонса три раунда

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о победе обладателя титула организации в полутяжёлом весе Джона Джонса над Домиником Рейесом.
Отец Нурмагомедова: Рейес выиграл у Джонса три раунда
  • Reuters

«Первые три раунда остались за Рейесом, а чемпионские раунды выиграл Джон Джонс. Согласен ли я с решением присудить победу Джонсу? Все-таки я считаю, что Рейес выиграл три раунда. Да, бой чемпионский, но победа в трёх раундах говорит сама за себя», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

Он также считает, что в трёхраундовом поединке Рейес бы не оставил шансов Джонсу.

Бой между Джоном Джонсом и Домиником Рейесом продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу действующему чемпиону, несмотря на большее количество ударов от претендента. Многие, в том числе и сам проигравший, не согласились с подобным вердиктом.

Ранее Олег Тактаров выразил уверенность, что Джонс заслуженно получил победу над Рейесом на UFC 247.

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