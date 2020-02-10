Тактаров считает, что Джонс заслуженно получил победу над Рейесом на UFC 247

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров оценил судейское решение по итогам главного поединка турнира UFC 247, в котором встречались чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс и претендент Доминик Рейес.

«Не знаю, о чём споры. Посмотрел весь поединок. Но самое главное — посмотрел четвёртый и пятый раунды. Этот поединок не вызывает никаких сомнений: абсолютная победа Джонса. Кто доминирует в конце, тот и побеждает. Когда Доминик выходил на пятый раунд, у него глаза были испуганные, как у мыши. Он пробегал четвёртый и пятый раунды, один раз попал апперкотом — и всё. При этом за весь поединок толком и ударов-то не было, они все по касательной прошли. В четвёртом и пятом раундах Джонс доминировал. Ему 32 года, он знает, как экономить свою энергию. Был бы шестой раунд — Доминик, может, вообще там бы умер», — цитирует Тактарова Sport24.

Бой между Джоном Джонсом и Домиником Рейесом продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу действующему чемпиону, несмотря на большее количество ударов от претендента. Многие, в том числе и сам проигравший, не согласились с подобным вердиктом.

Ранее Уайт высказался о судействе боя Джонс — Рейес.