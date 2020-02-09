Уайт высказался о судействе боя Джонс — Рейес

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о судействе поединка Джона Джонса с Домиником Рейесом на турнире UFC 247 в Хьюстоне.
Уайт высказался о судействе боя Джонс — Рейес
  • Reuters

«Правда в том, что одна из проблем Техаса кроется в малом опыте этих ребят. Нам нужно проводить работу с Атлетической комиссией штата Техас, чтобы ситуация стала лучше. Судьи должны понимать, что они забирают у этих ребят», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Он отметил, что речь не только о бое Джонса и Рейеса, но и о поединках предварительного карда.

«Эти ребята наконец достигли UFC, и у них многое на кону. Нельзя ставить людей в такое положение. Это одна из проблем, с которой мы всегда будем бороться», — добавил глава промоушена.

Ранее сообщалось, что Джонс решением судей победил Рейеса и защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить