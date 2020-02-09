Уайт высказался о судействе боя Джонс — Рейес

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о судействе поединка Джона Джонса с Домиником Рейесом на турнире UFC 247 в Хьюстоне.

«Правда в том, что одна из проблем Техаса кроется в малом опыте этих ребят. Нам нужно проводить работу с Атлетической комиссией штата Техас, чтобы ситуация стала лучше. Судьи должны понимать, что они забирают у этих ребят», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Он отметил, что речь не только о бое Джонса и Рейеса, но и о поединках предварительного карда.

«Эти ребята наконец достигли UFC, и у них многое на кону. Нельзя ставить людей в такое положение. Это одна из проблем, с которой мы всегда будем бороться», — добавил глава промоушена.

Ранее сообщалось, что Джонс решением судей победил Рейеса и защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.