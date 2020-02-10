Боец MMA Ловато оставил пояс чемпиона Bellator из-за болезни головного мозга

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Чемпион Bellator в среднем весе, американский боец смешанного стиля Рафаэль Ловато объявил об отказе от титула из-за редкой болезни головного мозга.
Боец MMA Ловато оставил пояс чемпиона Bellator из-за болезни головного мозга
  • © lovatojrbjj
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«Время на пути к завоеванию чемпионского титула было для меня незабываемым. Я мечтал о долгой карьере, но иногда у жизни другой план», — приводит слова Ловато MMA Junkie.

Он также считает, что дивизион бойцов среднего веса должен развиваться, и пожелал претендентам на титул отличных поединков.

«Я буду работать, чтобы когда-то вернуться, если это будет возможно, а если нет — жизнь продолжается, надеюсь продолжить работу с Bellator в другой роли», — добавил Ловато.

Отмечается, что у спортсмена диагностирована кавернома.

За свою карьеру в MMA Ловато одержал десять побед и не потерпел ни одного поражения. В своём последнем поединке он одолел Гегарда Мусаси и стал чемпионом Bellator в среднем весе.

Ранее сообщалось, что боец UFC Александр Волков может провести бой с Дерриком Льюисом или Даниэлем Кормье.

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