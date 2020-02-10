Боец UFC Волков может провести бой с Льюисом или Кормье

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Иван Банников, менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова, заявил, что его клиент может провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) либо с американцем Дерриком Льюисом, либо с другим представителем США — Даниэлем Кормье.
Боец UFC Волков может провести бой с Льюисом или Кормье
  • Reuters

«Следующий бой планируется на конец марта — середину апреля. Мы запросили Льюиса. Ещё один вариант — Кормье», — цитирует Банникова ТАСС.

В своём последнем поединке, который прошёл в ноябре на турнире UFC в Москве, Волков победил Грега Харди. 

Волков уже один раз дрался с Льюисом на турнире UFC 229. Тогда россиянин проиграл нокаутом. 

Кормье является бывшим чемпионом организации в тяжёлом весе.

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