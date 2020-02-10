Боец UFC Волков может провести бой с Льюисом или Кормье
- Reuters
«Следующий бой планируется на конец марта — середину апреля. Мы запросили Льюиса. Ещё один вариант — Кормье», — цитирует Банникова ТАСС.
В своём последнем поединке, который прошёл в ноябре на турнире UFC в Москве, Волков победил Грега Харди.
Волков уже один раз дрался с Льюисом на турнире UFC 229. Тогда россиянин проиграл нокаутом.
Кормье является бывшим чемпионом организации в тяжёлом весе.
Ранее Олег Тактаров выразил уверенность, что Джон Джонс заслуженно получил победу над Домиником Рейесом на UFC 247.