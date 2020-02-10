Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию среди спортивных пар Татьяна Волосожар рассказала о начале отношений со своим партнёром Максимом Траньковым.

«Никогда не была сторонницей того, чтобы смешивать в паре личные и рабочие отношения, но по жизни у меня всё всегда получалось наоборот. Более того, инициатором оказалась как раз я — гораздо раньше, чем он, поняла, что это возможно. Поначалу это мне страшно мешало, поскольку ни о чём другом я уже не могла думать. В какой-то момент собралась с духом и решила, что больше не буду откладывать, а немедленно пойду к Максиму и поставлю вопрос ребром: либо да, либо нет. Накатила для смелости шампанского и пошла выяснять отношения», — сказала Волосожар в интервью RT.

Она также призналась, что после начала отношений ей стало сложнее работать с Траньковым.

«До этого между нами была хоть какая-то субординация, да и после тренировок мы расходились в разные стороны. А здесь всё свалилось в одну кучу: работа, отношения, обиды, ссоры… Когда возникают личные отношения, партнёра невольно начинаешь воспринимать как свою собственность: можешь и лишнего наговорить, и дать волю эмоциям. А что такое скандал на тренировке? Это прежде всего потерянное время», — добавила Волосожар.

Ранее Волосожар вспомнила о соперничестве с немецкой фигуристкой Алёной Савченко.