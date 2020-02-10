Волосожар об отношениях с Савченко: они были странными

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Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию среди спортивных пар Татьяна Волосожар вспомнила о соперничестве с немецкой спортсменкой Алёной Савченко.
Волосожар об отношениях с Савченко: они были странными
  • © Michal Kamaryt/CTK
  • globallookpress.com

«Мои спортивные амбиции были полностью удовлетворены золотой медалью Олимпийских игр в Сочи. Более того, всегда мечтала об одной, личной медали, но так получилось, что в Сочи мы завоевали две, победив ещё и в командном турнире. На самом деле, была безумно рада за Алёну, когда она с Бруно Массо взяла верх в Пхёнчхане», — сказала Волосожар в интервью RT.

По её словам, она иногда переписывается с Савченко и подначивает её насчёт возвращения. Она также охарактеризовала их отношения в активной фазе соперничества.

«Я бы сказала, что они были странными. Мы ведь знаем друг друга очень давно, ещё в Киеве вместе тренировались. Алёна была нацелена на результат гораздо больше меня. Вообще о наших взаимоотношениях хочу очень подробно рассказать в своей книге: нас ведь действительно постоянно сводила и разводила судьба», — добавила Волосожар.

Ранее Волосожар призналась, что ей делали кесарево сечение.

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