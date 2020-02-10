Тихонов назвал человека, который готов возглавить СБР

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, кто, по его мнению, готов стать новым президентом Союза биатлонистов России (СБР).
Тихонов назвал человека, который готов возглавить СБР
  • РИА Новости

«Из всего более молодого поколения отмечу Диму Васильева. Он состоялся и как спортсмен, и как руководитель федерации. Его деятельность и грамотные высказывания вызывают уважение», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Он также отметил, что многие другие представители молодого поколения не вызывают у него ничего, кроме стыда.

«Круглов, Чудов, Черезов, Ростовцев и другие, кто был и остается близок к этому биатлону, ничем себя не проявили. Кроме стыда, все перечисленные ничего не вызывают», — добавил Тихонов.

На данный момент СБР возглавляет Владимир Драчёв.

Ранее Тихонов выразил надежду на кардинальные изменения в СБР по окончании сезона.

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