Тихонов назвал человека, который готов возглавить СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, кто, по его мнению, готов стать новым президентом Союза биатлонистов России (СБР).

«Из всего более молодого поколения отмечу Диму Васильева. Он состоялся и как спортсмен, и как руководитель федерации. Его деятельность и грамотные высказывания вызывают уважение», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Он также отметил, что многие другие представители молодого поколения не вызывают у него ничего, кроме стыда.

«Круглов, Чудов, Черезов, Ростовцев и другие, кто был и остается близок к этому биатлону, ничем себя не проявили. Кроме стыда, все перечисленные ничего не вызывают», — добавил Тихонов.

На данный момент СБР возглавляет Владимир Драчёв.

Ранее Тихонов выразил надежду на кардинальные изменения в СБР по окончании сезона.