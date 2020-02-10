Тихонов надеется на кардинальные изменения в СБР по окончании сезона

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил надежду, что по окончании нынешнего сезона в Союзе биатлонистов России (СБР) произойдут кардинальные изменения.
Тихонов надеется на кардинальные изменения в СБР по окончании сезона
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что кардинальные изменения в СБР будут по окончании этого сезона», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

По его мнению, нынешний глава организации Владимир Драчёв и вице-президент Алексей Нуждов должны покинуть организацию.

«Оба достойны какой-нибудь старой заброшенной конюшни — и не больше. Они оба безграмотны и не умеют править, поэтому всё идёт самотёком», — добавил Тихонов.

Он также подчеркнул, что не оставил бы на своих постах ни одного из старших тренеров сборной России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на ЧМ.

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