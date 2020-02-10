Васильев считает оптимальным состав сборной России по биатлону на ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал составы мужской и женской сборных России на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Васильев считает оптимальным состав сборной России по биатлону на ЧМ
  • РИА Новости

«Нормальный состав, оптимальный, другого нет. Выбирать кандидатов особо не из кого. Он приблизительно и планировался таким изначально», — цитирует эксперта РИА Новости.

Он также назвал правильным решение включить в состав национальной команды Кирилла Стрельцова и Саида Каримуллу Халили, так как для этих спортсменов нахождение на первенстве планеты будет полезной практикой.

«Что касается женского состава, то тут тоже выбора особо не было. Не понимаю только, зачем Екатерину Глазырину включать, которой не дадут стартовать нигде», — добавил Васильев.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля. 

Ранее глава СБР Владимир Драчёв огласил состав сборной России на ЧМ по биатлону в Антхольце.

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