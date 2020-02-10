Ловчев: Мамаев не портит игру «Ростова», а ведёт её

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре полузащитника «Ростова» Павла Мамаева на прошедшем Кубке Париматч Премьер.
Ловчев: Мамаев не портит игру «Ростова», а ведёт её
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«Если брать «Ростов» с Мамаевым в составе, то нужно понять одну вещь. Они с Кокориным оступились. Почему бы не дать им играть в футбол. Карпин дал Павлу такой шанс. Главное, что команда не разрушается финансово, подписаны контракты с ведущими футболистами. Мамаев не портит игру, а ведет её», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ»

Он также отметил, что жёлто-синие демонстрируют содержательный футбол и точно будут бороться за попадание в Лигу чемпионов.

После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка.

Ранее Рашид Рахимов объяснил, в чём «Ростов» превосходит «Спартак».

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