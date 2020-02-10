Рахимов объяснил, в чём «Ростов» превосходит «Спартак»

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Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов объяснил, в каких аспектах «Ростов» показал себя лучше «Спартака» на Кубке Париматч Премьер.
Рахимов объяснил, в чём «Ростов» превосходит «Спартак»
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«На турнире мы не увидели прессинга от «Спартака». Мы можем то же самое и про «Ростов» сказать, но у «Ростова» командная работа, и они делают этот ориентир намного лучше, они очень быстро лишают соперника пространства, они атакуют высоко», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Он также отметил, что у «Ростова» лучше устроена командная компактность. По его мнению, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принёс команде много нового, но остаётся открытым вопрос, насколько всё будет усваиваться в стане красно-белых.

«Спартак» стал победителем Кубка Париматч Премьер. На турнире подопечные Тедеско обыграли «Ростов» и белградский «Партизан» и уступили по пенальти «Локомотиву».

Ранее Рахимов заявил, что не увидел прессинга от «Спартака» на Кубке Париматч Премьер.

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