Рахимов заявил, что не увидел прессинга от «Спартака» на Кубке Париматч Премьер

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Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов заявил, что не увидел прессинга со стороны команды во время игр на Кубке Париматч Премьер, хотя о нём говорил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.
Рахимов заявил, что не увидел прессинга от «Спартака» на Кубке Париматч Премьер
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«Я не увидел прессинга. Прессинг подразумевает максимальную скорость, смену ритма и взрывную работу. Но вот этой взрывной работы я не увидел. Что закладывается в таких моментах? Фундамент этой работы. Но самого прессинга не было», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По его мнению, во время прессинга должна быть максимально организована командная работа, в то время как у «Спартака» два или три игрока в этот момент отстают от нападающего. При этом Рахимов отметил, что должна сохраняться компактность и футболистам необходимо ориентироваться на зону мяча.

«Когда ты готов физически и работаешь над взрывной скоростью, вот тогда ты закладываешь прессинг. Это базовые моменты, на которые ты обращаешь внимание при работе», — добавил Рахимов.

«Спартак» стал победителем Кубка Париматч Премьер. На турнире подопечные Тедеско обыграли «Ростов» и белградский «Партизан» и уступили по пенальти «Локомотиву».

Ранее Евгений Ловчев высказался о перспективах форварда Александра Соболева в «Спартаке».

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