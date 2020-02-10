Рахимов заявил, что не увидел прессинга от «Спартака» на Кубке Париматч Премьер

Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов заявил, что не увидел прессинга со стороны команды во время игр на Кубке Париматч Премьер, хотя о нём говорил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

«Я не увидел прессинга. Прессинг подразумевает максимальную скорость, смену ритма и взрывную работу. Но вот этой взрывной работы я не увидел. Что закладывается в таких моментах? Фундамент этой работы. Но самого прессинга не было», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По его мнению, во время прессинга должна быть максимально организована командная работа, в то время как у «Спартака» два или три игрока в этот момент отстают от нападающего. При этом Рахимов отметил, что должна сохраняться компактность и футболистам необходимо ориентироваться на зону мяча.

«Когда ты готов физически и работаешь над взрывной скоростью, вот тогда ты закладываешь прессинг. Это базовые моменты, на которые ты обращаешь внимание при работе», — добавил Рахимов.

«Спартак» стал победителем Кубка Париматч Премьер. На турнире подопечные Тедеско обыграли «Ростов» и белградский «Партизан» и уступили по пенальти «Локомотиву».

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