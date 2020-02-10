Ловчев высказался о перспективах Соболева в «Спартаке»

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Бывший футболист московского «Спартака» оценил перспективы форварда Александра Соболева в команде после его игры на товарищеском турнире в Катаре — Кубке Париматч Премьер.
Ловчев высказался о перспективах Соболева в «Спартаке»
  • ©spartak.com

«В первом матче Соболева не показалось, что он тот, кто нужен «Спартаку». А во второй игре я его увидел, потому что ни Ларссон, ни Понсе не делали тех вещей, которые должен делать центральный нападающий», — цитирует эксперта «Матч ТВ».

По его словам, ему показалось, что красно-белые нашли хорошего форварда. Он также отметил, что Эсекьель Понсе практически ничем не запомнился в первой половине сезона, в то время как Соболев в матче с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер сделал четыре полезных действия за тайм.

«Сколько он забьёт до конца сезона в РПЛ? Думаю, штучек шесть», — добавил Ловчев.

22-летний Соболев перешёл из самарских «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Ранее главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что у «Спартака» сейчас нет стартового состава.

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