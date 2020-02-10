Моуринью заявил, что счастлив в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал работу в лондонском клубе непростой, однако заверил, что счастлив на своём месте.

«Я счастлив в «Тоттенхэме». Да, здесь сложно, но если бы было легко, то я бы не поехал сюда работать. Мне нравятся игроки нашей команды, у нас хорошие отношения. Если вы видите меня недовольным, то это из-за неудачного результата. Извините, здесь уже не могу себя изменить. Правда в том, что я рад и смотрю в будущее, с нетерпением ожидая начала следующего сезона. Хочу возглавлять «Тоттенхэм» в июле 2020 года и начать сезон с этой командой», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

57-летний Моуринью стал главным тренером «Тоттенхэма» в конце ноября 2019 года. После 25 туров «шпоры» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Английской премьер-лиги.

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