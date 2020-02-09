Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм»

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба подтвердил информацию об интересе со стороны лондонского клуба Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» в зимнее трансферное окно.
Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм»
  • РИА Новости

«Этой зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Со мной связались на новогодних праздниках — от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал нет», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Россия 24».

Он отметил, что впоследствии у него состоялся разговор с Алексеем Миллером.

«Я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. Если бы «Тоттенхэм» меня очень сильно хотел, они были бы настойчивее. Интерес был, это правда. Предлагали аренду до конца сезона. Но я так понимаю, что «Зенит» был не заинтересован», — добавил форвард.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В разное время он играл за тульский «Арсенал», московский «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сохраняет интерес к Алексею Миранчуку.

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