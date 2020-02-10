Турсынбаева поделилась мнением о Косторной, Щербаковой и Трусовой

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о соперничестве с россиянками Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Алёной Косторной, с которыми она занимается на одном катке в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Трусова, Щербакова и Косторная — серьёзные соперники для меня, они также мировые рекордсмены и делают невероятные вещи. Они соперники для всего мира. Многие пытаются их догнать, но это довольно тяжело, учитывая то, что они делают. И для меня они тоже считаются соперниками, так как мы соревнуемся», — заявила Турсынбаева в интервью Qazsport TV.

Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все три первых места в финале Гран-при и чемпионата Европы.

Ранее Турсынбаева рассказала об отношениях между фигуристками в группе Тутберидзе.