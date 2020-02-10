Турсынбаева поделилась мнением о Косторной, Щербаковой и Трусовой
- РИА Новости
«Трусова, Щербакова и Косторная — серьёзные соперники для меня, они также мировые рекордсмены и делают невероятные вещи. Они соперники для всего мира. Многие пытаются их догнать, но это довольно тяжело, учитывая то, что они делают. И для меня они тоже считаются соперниками, так как мы соревнуемся», — заявила Турсынбаева в интервью Qazsport TV.
Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все три первых места в финале Гран-при и чемпионата Европы.
Ранее Турсынбаева рассказала об отношениях между фигуристками в группе Тутберидзе.