Турсынбаева рассказала об отношениях между фигуристками в группе Тутберидзе

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, занимающаяся в группе российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала о взаимоотношениях с другими фигуристками.

«Никто ни у кого не ломает коньки, ничего подобного быть не может. Это культурный вид спорта. Каждый из нас занимается своим делом. У нас в группе, не скажу, что прям друзья, которые каждый день ходят куда-нибудь. Но общаются все хорошо. У нас есть свои шутки и свои темы. Иногда разговор заходит на настолько непонятные темы, что мы все просто сидим и смеёмся до упаду. Это такая разгружающая обстановка — перед тренировкой и после тренировки», — заявила Турсынбаева в интервью Qazsport TV.

В группе Этери Тутберидзе занимаются Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые заняли все три первых места в финале Гран-при и на чемпионате Европы.

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