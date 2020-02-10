Фигуристка Ефимова объявила о распаде пары с Коровиным

Российская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая в парном катании, объявила о расставании со своим партнёром Александром Коровиным.

«Саша, спасибо тебе за то, что ты прошёл со мной этот этап моей жизни. Ни разу не уронил, не подвёл и не предал! Я не хочу остаться «слабым звеном» и поэтому иду дальше. Для болельщиков скажу, что тренируюсь, много прыгаю и ищу партнёра, чтобы с новой командой стать новой спортсменкой», — написала спортсменка в Instagram.

Ефимова и Коровин стали победителями Универсиады-2019 в соревновании спортивных пар.

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