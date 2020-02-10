Джикия считает, что Кокорин необходим «Зениту»

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию форварда Александра Кокорина в «Зените».
Джикия считает, что Кокорин необходим «Зениту»
  • РИА Новости

«Не в курсе политики клуба, но знаю одно — Саша как футболист и профессионал просто необходим «Зениту». В том, что Кокорин помог бы клубу, я уверен. Ни кого не секрет, что он умеет на поле. Несколько обидно сейчас за Сашу. Всё, через что Кокорин прошёл, — а это уже больше года — очень непросто. И неприятно сейчас с таким столкнуться. Хочется, чтобы всё прошло, наладилось, и он уже побыстрее играл и получал удовольствие от любимого дела», — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».

Александр Кокорин отказался переходить в аренду из «Зенита» в «Сочи», после чего был переведён во вторую команду санкт-петербургского клуба. В сентябре 2019 года футболист вышел на свободу из колонии общего режима по условно-досрочному освобождению. Кокорин был осуждён за серию потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» не интересовались Кокориным.

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