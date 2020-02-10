СМИ: Вратарь «Аякса» Онана перейдёт в «Челси»
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Об этом сообщает Voetbal Nieuws. По информации источника, 23-летний камерунский вратарь принял предложение «Челси», отвергнув интерес «Барселоны», ПСЖ и «Тоттенхэма». Предполагаемая сумма сделки составит £34 млн. Ожидается, что основной вратарь команды Кепа продолжит карьеру в другом клубе.
В сезоне-2019/20 Онана провёл за «Аякс» 32 матча, из них 13 — на ноль.
Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется вратарём сборной Англии Поупом.