СМИ: «Челси» интересуется вратарём сборной Англии Поупом

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Лондонский «Челси» намерен сделать перестановку во вратарской позиции и проявляет интерес к голкиперу «Бернли» Нику Поупу.
СМИ: «Челси» интересуется вратарём сборной Англии Поупом
  • © Paul Chesterton via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Daily Express. По информации источника, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард разочаровался в основном голкипере команды Кепе Аррисабалаге и ищет варианты для усиления позиции вратаря. Сообщается, что одним из вариантов является Ник Поуп из «Бернли».

В 2018 году Кепа был приобретён «Челси» за €80 млн, став самым дорогим вратарём в истории футбола.

Поуп в текущем сезоне пропустил 38 голов за 25 матчей, девять раз отыграв без пропущенных мячей. В 2018 году 27-летний голкипер сыграл один матч за сборную Англии.

Ранее сообщалось, что «Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ.

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