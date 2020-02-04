СМИ: «Челси» интересуется вратарём сборной Англии Поупом

Лондонский «Челси» намерен сделать перестановку во вратарской позиции и проявляет интерес к голкиперу «Бернли» Нику Поупу.

Об этом сообщает Daily Express. По информации источника, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард разочаровался в основном голкипере команды Кепе Аррисабалаге и ищет варианты для усиления позиции вратаря. Сообщается, что одним из вариантов является Ник Поуп из «Бернли».

В 2018 году Кепа был приобретён «Челси» за €80 млн, став самым дорогим вратарём в истории футбола.

Поуп в текущем сезоне пропустил 38 голов за 25 матчей, девять раз отыграв без пропущенных мячей. В 2018 году 27-летний голкипер сыграл один матч за сборную Англии.

Ранее сообщалось, что «Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ.