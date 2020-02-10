Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин попал в число лучших игроков прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters
  • © Sarah Stier-USA TODAY Sports

В матче против «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) российский голкипер отразил 42 из 43 бросков и принёс своей команде победу.

Первой звездой стал коллега по амплуа Шестёркина Джонатан Бернье из «Детройт Ред Уингз». В матче с «Бостон Брюинз» (3:1) он отразил 39 из 40 бросков.

Звание третьей звезды дня досталось нападающему «Виннипег Джетс» Кайлу Коннору. В поединке с «Чикаго Блэкхокс» (5:2) он набрал три очка (2 + 1).

Ранее сообщалось, что вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда.

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