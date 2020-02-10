Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
- Reuters
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Шестёркин отразил 42 броска из 43 по своим воротам и был признан первой звездой матча. Он стал первым вратарём в истории «Рейнджерс», сделавшим 40 или более сейвов в двух из первых шести матчей. В начале января в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» россиянин отразил 46 бросков и помог «Нью-Йорку» победить со счетом 6:3.
Также Шестёркин стал первым вратарём «Рейнджерс», добывшим две победы в стартовых шести матчах за карьеру, сделав при этом 40 или более сейвов.
Ранее сообщалось, что шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ.