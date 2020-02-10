Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда

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По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
  • Reuters
  • © Adam Hunger-USA TODAY Sports

Шестёркин отразил 42 броска из 43 по своим воротам и был признан первой звездой матча. Он стал первым вратарём в истории «Рейнджерс», сделавшим 40 или более сейвов в двух из первых шести матчей. В начале января в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» россиянин отразил 46 бросков и помог «Нью-Йорку» победить со счетом 6:3.

Также Шестёркин стал первым вратарём «Рейнджерс», добывшим две победы в стартовых шести матчах за карьеру, сделав при этом 40 или более сейвов.

Ранее сообщалось, что шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ.

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