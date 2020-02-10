Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз».
Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Rich Graessle/Icon Sportswire

Матч, проходивший на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершился победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Рейнджерс» забрасывали Грег Маккегг, Каапо Какко, Артемий Панарин и Тони Деанджело. Единственная шайба гостей на счету Тревора Мура.

Российский форвард хозяев Артемий Панарин забросил одну шайбу. Его партнёр по команде Павел Бучневич, а также нападающий «Кингз» Николай Прохоркин не отметились результативными действиями. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 42 броска из 43-х.

Ранее сообщалось, чем отметились российские хоккеисты в НХЛ.

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