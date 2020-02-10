Трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче НБА с «Ютой»

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Ютой Джаз».

Встреча, проходившая в «Тойота-центре» в Хьюстоне, завершилась со счётом 114:113 в пользу гостей. Победу «Юте» принёс бросок с сиреной от Бояна Богдановича.

В составе гостей самым результативным стал Джордан Кларксон, набравший 30 очков. У хозяев 39 очков на счету Расселла Уэстбрука. Трипл-дабл из 28 очков, десяти подборов и десяти передач собрал Джеймс Харден.

Ранее сообщалось, что дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» переиграть «Голден Стэйт» в НБА.