Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» переиграть «Голден Стэйт» в НБА
- Reuters
- © Cary Edmondson-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась со счётом 125:120 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и десяти передач. Его партнёр по команде Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и совершив 11 передач.
В составе хозяев 26 очков в свой актив записал Маркис Крисс.
«Лейкерс» лидирует в Западной конференции, в то время как «Голден Стэйт» находится на последнем, 15-м месте.
Ранее сообщалось, что Джеймс повторил данк погибшего Коби Брайанта 19-летней давности.