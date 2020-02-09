Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» переиграть «Голден Стэйт» в НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» переиграть «Голден Стэйт» в НБА
  • Reuters
  • © Cary Edmondson-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась со счётом 125:120 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и десяти передач. Его партнёр по команде Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и совершив 11 передач. 

В составе хозяев 26 очков в свой актив записал Маркис Крисс.

«Лейкерс» лидирует в Западной конференции, в то время как «Голден Стэйт» находится на последнем, 15-м месте.

Ранее сообщалось, что Джеймс повторил данк погибшего Коби Брайанта 19-летней давности.

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